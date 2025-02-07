Иск на 116,9 млн рублей подали мэрии Боготола за загрязнение почвы полигона

Специалисты Росприроднадзора Красноярского края подали иск к мэрии Боготола на 116,9 млн рублей за причинение вреда почве. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.
В 2022 году Росприроднадзор выявил на боготольском полигоне твёрдых бытовых отходов превышения допустимых значений ртути, меди, кобальта, марганца, никеля, свинца, цинка, азота нитратов, нефтепродуктов и мышьяка.
Кроме того, специалисты ведомства установили, что полигон уже был перегружен настолько, что мусор начали складировать за его пределами — площадь захламления составила более 2300 квадратных метров, объем отходов за границами участка превысил 4300 кубометров.
Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит вопрос о принятии иска к производству в ближайшие дни.