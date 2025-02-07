Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иск на 116,9 млн рублей подали мэрии Боготола за загрязнение почвы полигона

Иск рассмотрит Арбитражный суд Красноярского края.

Источник: Freepik

Специалисты Росприроднадзора Красноярского края подали иск к мэрии Боготола на 116,9 млн рублей за причинение вреда почве. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

В 2022 году Росприроднадзор выявил на боготольском полигоне твёрдых бытовых отходов превышения допустимых значений ртути, меди, кобальта, марганца, никеля, свинца, цинка, азота нитратов, нефтепродуктов и мышьяка.

Кроме того, специалисты ведомства установили, что полигон уже был перегружен настолько, что мусор начали складировать за его пределами — площадь захламления составила более 2300 квадратных метров, объем отходов за границами участка превысил 4300 кубометров.

Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит вопрос о принятии иска к производству в ближайшие дни.