Партию дронов отправят из Иркутска в зону спецоперации

Дрон-камикадзе с мини-компьютером на борту достигает цели без управления оператора. За это отвечает искусственный интеллект. Вместе с этим по просьбе бойцов собраны беспилотники для доставки грузов. К отправке готовят и средства радиоэлектронной борьбы. Их устанавливают на танки и технику, после чего действуют электромагнитное излучение и радиосигнал. Электроника противника выходит из строя.