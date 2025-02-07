Партию дронов отправят из Иркутска в зону спецоперации

Партию дронов отправят из Иркутска «за ленточку». Об этом рассказали в администрации города. Среди аппаратов разные модели. «Дроны на веревочке» имеют волоконно-оптический кабель протяженностью до 15 километров. При их изготовлении применяют ламинированную фанеру, что значительно снижает вес устройства и экономит затраты на производство.
Дрон-камикадзе с мини-компьютером на борту достигает цели без управления оператора. За это отвечает искусственный интеллект. Вместе с этим по просьбе бойцов собраны беспилотники для доставки грузов. К отправке готовят и средства радиоэлектронной борьбы. Их устанавливают на танки и технику, после чего действуют электромагнитное излучение и радиосигнал. Электроника противника выходит из строя.
Все БПЛА изготавливают члены Союза ветеранов органов государственной безопасности Иркутской области и группы «Сапсан». Некоторые из них достаточно просты в сборке, за счет чего их возможно собрать в полевых условиях.