Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Партию дронов отправят из Иркутска в зону спецоперации

Также бойцы получат комплектующие для БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Партию дронов отправят из Иркутска «за ленточку». Об этом рассказали в администрации города. Среди аппаратов разные модели. «Дроны на веревочке» имеют волоконно-оптический кабель протяженностью до 15 километров. При их изготовлении применяют ламинированную фанеру, что значительно снижает вес устройства и экономит затраты на производство.

Дрон-камикадзе с мини-компьютером на борту достигает цели без управления оператора. За это отвечает искусственный интеллект. Вместе с этим по просьбе бойцов собраны беспилотники для доставки грузов. К отправке готовят и средства радиоэлектронной борьбы. Их устанавливают на танки и технику, после чего действуют электромагнитное излучение и радиосигнал. Электроника противника выходит из строя.

Все БПЛА изготавливают члены Союза ветеранов органов государственной безопасности Иркутской области и группы «Сапсан». Некоторые из них достаточно просты в сборке, за счет чего их возможно собрать в полевых условиях.