В Омске провожают в последний путь Заслуженного профессора ОмГУ

На официальной странице кафедры теологии, философии и культурологии ОмГУ им. Достоевского вечером четверга, 6 февраля 2025 года, появилась информация о смерти Заслуженного профессора вуза Владимира Филатова. Согласно приведенным биографическим данным, несколькими неделями ранее он отпраздновал 74-й день рождения.
Представители кафедры напоминают, что Владимир Исидорович Филатов преподавал в университете на протяжении четырех десятилетий — с 1979 по 2019 годы.
«Начав свой трудовой стаж с должности ассистента, он дорос до профессора кафедры философии, преподавая философию всю свою трудовую жизнь, в том числе диалектический материализм и исторический материализм (последний с 90-х годов стал называться социальной философией), выпустив ряд учебных пособий и монографию», — приводятся в официальной публикации некоторые детали биографии почившего.
Звание Заслуженного профессора ОмГУ им. Достоевского присвоено кандидату философских наук в июле 2013 года.
По имеющейся информации, Владимира Исидоровича Филатова провожают в последний путь в пятницу, 7 февраля 2025 года.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Владимира Исидоровича Филатова.