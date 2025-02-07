В Омске провожают в последний путь Заслуженного профессора ОмГУ

«Начав свой трудовой стаж с должности ассистента, он дорос до профессора кафедры философии, преподавая философию всю свою трудовую жизнь, в том числе диалектический материализм и исторический материализм (последний с 90-х годов стал называться социальной философией), выпустив ряд учебных пособий и монографию», — приводятся в официальной публикации некоторые детали биографии почившего.