На Солнце произошли четыре сильные вспышки

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Четыре вспышки предпоследнего класса мощности М произошли на Солнце в пятницу, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
Первая вспышка была зафиксирована в ночь на пятницу. «7 февраля в 02:27 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3984 (N12W35) зарегистрирована вспышка M2.3 продолжительностью 27 минут», — сказали в ИПГ.
Кроме того, произошло еще три вспышки в активном центре 3981 — М1.6, М1.1 и М3.2.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.