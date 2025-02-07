Белоруска купила в подарок дочери iPhone 14 Pro Max за 4000 рублей и пошла в суд

Выяснилось, что телефон с серийным номером, который указан в настройках должен быть другого цвета и с меньшим объемом памяти. Ей порекомендовали вернуть купленный iPhone продавцу. Это женщина и попыталась сделать, направив претензию с требованием расторгнуть договор купли-продажи, но получила отказ. Затем она обратилась в суд Могилевского района с иском о защите прав потребителя.