Белоруска купила в подарок дочери iPhone 14 Pro Max за 4000 рублей и пошла в суд. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что женщина в подарок дочери на день рождения купила в интернет-магазине новый iPhone 14 Pro Max, заплатив за него более 4000 рублей. В скором времени телефон перестал заряжаться. С указанной проблемой покупательница пошла в сервисный центр.
Выяснилось, что телефон с серийным номером, который указан в настройках должен быть другого цвета и с меньшим объемом памяти. Ей порекомендовали вернуть купленный iPhone продавцу. Это женщина и попыталась сделать, направив претензию с требованием расторгнуть договор купли-продажи, но получила отказ. Затем она обратилась в суд Могилевского района с иском о защите прав потребителя.
Суд привлекал специалиста Госкомитета судебных экспертиз. Он установил, что телефон является оригинальной продукцией Apple. Вместе с тем выяснилось, что с серийным номером, который был указан на коробке и в настройках телефона, производитель выпустил устройство с объемом памяти 128 гигабайт и золотого цвета, тогда как покупательница приобрела телефон с 512 гигабайтами памяти серебряного цвета.
«Также выяснилось, что телефон предназначался для продажи на американском рынке, а срок официальной гарантии уже истек», — отметили в сообщении.
В пресс-службе добавили, что специалист установил неоригинальность лотка для сим-карты, неправильное взаимное расположение одной из камер, ее защитного стекла на задней крышке телефона, отсутствие серийных номеров некоторых внутренних компонентов телефона. Данные факты говорят о том, что женщина купила не новый, а восстановленный iPhone, но продавец ее об этом не проинформировал.
Говорится, что по причине установленных фактов, суд принял решение расторгнуть договор купли-продажи телефона, взыскать с продавца сумму, которая была уплачена за него, а также неустойку за нарушение срока удовлетворения требований, денежную компенсацию морального вреда и расходы за оказание юридической помощи.
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