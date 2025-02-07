С организаторов «Игр будущего» в Казани пытаются взыскать 530 миллионов рублей

Как выяснилось, ответчик ссылался на несвоевременную выплату средств из федерального бюджета на компенсацию затрат. В одном из завершенных дел доказательства были приведены, но в остальных случаях — не было. В Минспорте республики заявили, что ведется проработка вопроса погашения долга и определения источника финансирования.