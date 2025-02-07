С организаторов «Игр будущего» в Казани пытаются взыскать 530 миллионов рублей

С организаторов международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани пытаются взыскать 530 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел. Мероприятие прошло в конце февраля 2024 года.
Речь идет об АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». Гендиректор организации Максим Денисов подтвердил информацию. По его словам, они прилагают все возможные усилия для урегулирования существующих финансовых обязательств перед подрядчиками «Игр будущего».
Как выяснилось, ответчик ссылался на несвоевременную выплату средств из федерального бюджета на компенсацию затрат. В одном из завершенных дел доказательства были приведены, но в остальных случаях — не было. В Минспорте республики заявили, что ведется проработка вопроса погашения долга и определения источника финансирования.
Напомним, в Казани «Игры будущего» прошли в 2024 году. На их подготовку и проведение из федерального бюджета выделили около 5,3 миллиарда рублей (1,8 миллиарда в 2023 году, остальные 3,5 миллиарда в 2024-м). Общий призовой фонд Игр составил 25 миллионов долларов США.