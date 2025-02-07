Жители Ростова-на-Дону проголосовали за новый вариант маршрута № 84

Жители Ростова-на-Дону проголосовали за новую схему движения автобуса № 84 «ЖК “Вересаево” — Главный автовокзал». Напомним опрос в течение нескольких дней был открыт на портале «Активный ростовчанин».
Обновленный маршрут через Берберовскую до разворотной площадки в Александровке поддержали 93% респондентов, 7% выбрали прежнее направление. Всего своим мнением поделились 611 человек.
Вариант новой схемы маршрута: Александровка — Берберовская — Вересаева — проспект 40-летия Победы — Сарьяна — 35-я Линия — Комсомольская — площадь Свободы — площадь Карла Маркса — 1-я Майская — Верхненольная — Советская — Театральный — Красноармейская — площадь Привокзальная — Главный автовокзал — площадь Привокзальная — Красноармейская — Театральный — Советская — площадь Карла Маркса — 19-я Линия — Мясникова — Сарьяна — проспект 40-летия Победы -разворот в районе проспекта 40-летия Победы -Вересаева — Берберовская — Александровка.
В комментариях ростовчане пожаловались на долгое ожидание автобуса № 84 и отметили необходимость увеличения машин на маршруте.