Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Ростова-на-Дону проголосовали за новый вариант маршрута № 84

Жители Ростова поддержали продление автобусного маршрута № 84 до Александровки.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону проголосовали за новую схему движения автобуса № 84 «ЖК “Вересаево” — Главный автовокзал». Напомним опрос в течение нескольких дней был открыт на портале «Активный ростовчанин».

Обновленный маршрут через Берберовскую до разворотной площадки в Александровке поддержали 93% респондентов, 7% выбрали прежнее направление. Всего своим мнением поделились 611 человек.

Вариант новой схемы маршрута: Александровка — Берберовская — Вересаева — проспект 40-летия Победы — Сарьяна — 35-я Линия — Комсомольская — площадь Свободы — площадь Карла Маркса — 1-я Майская — Верхненольная — Советская — Театральный — Красноармейская — площадь Привокзальная — Главный автовокзал — площадь Привокзальная — Красноармейская — Театральный — Советская — площадь Карла Маркса — 19-я Линия — Мясникова — Сарьяна — проспект 40-летия Победы -разворот в районе проспекта 40-летия Победы -Вересаева — Берберовская — Александровка.

В комментариях ростовчане пожаловались на долгое ожидание автобуса № 84 и отметили необходимость увеличения машин на маршруте.