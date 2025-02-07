Создан экспресс-тест для выявления гербицида в свежевыжатых соках

Как отмечают профессор Еремин и его коллеги, гербицид 2,4-Д представляет собой один из самых популярных препаратов, который используется для увеличения сроков хранения плодов, а также для обработки зерновых культур, плодовых деревьев и прочих растений для их защиты сорняков. Это вещество способно вызвать сбои в работе эндокринной и половой систем человека, что побуждает регулирующие органы отслеживать его концентрацию в пищевых продуктах.