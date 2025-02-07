Создан экспресс-тест для выявления гербицида в свежевыжатых соках

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ученые РФ разработали тестовые полоски на базе наночастиц золота и антител, которые позволяют менее чем за 20 минут выявлять присутствие даже самых небольших количеств потенциально опасного пестицида 2,4-Д в свежевыжатых соках. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Существующие технологии позволяют выпускать тест-полоски с нанесенными реагентами, которые можно хранить до использования год и более. Поэтому наша разработка станет удобным инструментом для контроля качества пищевых продуктов. В дальнейшем мы планируем разработать тест-системы для обнаружения других пестицидов», — заявил профессор МГУ имени Ломоносова Сергей Еремин, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как отмечают профессор Еремин и его коллеги, гербицид 2,4-Д представляет собой один из самых популярных препаратов, который используется для увеличения сроков хранения плодов, а также для обработки зерновых культур, плодовых деревьев и прочих растений для их защиты сорняков. Это вещество способно вызвать сбои в работе эндокринной и половой систем человека, что побуждает регулирующие органы отслеживать его концентрацию в пищевых продуктах.
Для этого сейчас используются относительно трудоемкие и дорогие методы, которые не всегда бывают доступны во всех лабораториях. Для решения этой проблемы российские ученые разработали относительно простую и быстродействующую тест-систему, похожую по принципам своей работы на тест-полоски для выявления коронавирусной инфекции или беременности.
Этот детектор пестицидов представляет собой тест-полоску из мембранного композита, а также набора из антител, способных соединяться с 2,4-Д, и золотых наночастиц, покрытых еще одними антителами. Поверхность полоски устроена таким образом, что к ней в определенных точках по цепочке присоединяются молекулы пестицида, а также антитела и золотые наночастицы, что позволяет выявлять присутствие пестицида даже в сверхмалых концентрациях.
Исследователи протестировали предложенную систему на образцах свежевыжатого сока из апельсинов, винограда и кабачков. Весь процесс подготовки проб и анализа занял не более 20 минут и позволил определить 2,4-Д в очень низких концентрациях, порядка 0,2 нанограмм на миллилитр. Это в десятки раз ниже требований ВОЗ по концентрациям данного пестицида в питьевой воде, что позволяет использовать новую тест систему для проведения любых анализов, подытожили ученые.