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Стоимость белорусского сыра с белой плесенью назвали в Беларуси

Белорусский сыр с белой плесенью стоит 6,93 рубля за пачку.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость белорусского сыра с белой плесенью назвали в Беларуси, пишет портал МЛЫН.by.

Ранее мы писали, что уникальный для страны проект по производству сыров с белой плесенью в рамках программы «Один район — один проект» был реализован в Вилейке на производственном участке «Минского молочного завода № 1». Так, с 6 февраля 2025 года белорусский камамбер Berger с белой плесенью поступил в продажу в фирменный магазин «Вильюша» на Вилейском производственном участке предприятия. Его стоимость оказалась доступной для покупателей. Так, за пачку сыра весом 125 граммов необходимо заплатить 6,93 рубля. В широкой продаже сыр появится позднее.

Тем временем «Коммунарка» объявила о выпуске дубайского шоколада.

Кстати, Белгоспищепром сказал про выпуск аналогов импортных сладостей в Беларуси.

Кроме того, мы узнали скидки в универмагах Минска в феврале 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».

Вместе с тем в Беларуси российская Lada сменила Geely по продажам новых авто в 2025.