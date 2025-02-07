Стоимость белорусского сыра с белой плесенью назвали в Беларуси

Ранее мы писали, что уникальный для страны проект по производству сыров с белой плесенью в рамках программы «Один район — один проект» был реализован в Вилейке на производственном участке «Минского молочного завода № 1». Так, с 6 февраля 2025 года белорусский камамбер Berger с белой плесенью поступил в продажу в фирменный магазин «Вильюша» на Вилейском производственном участке предприятия. Его стоимость оказалась доступной для покупателей. Так, за пачку сыра весом 125 граммов необходимо заплатить 6,93 рубля. В широкой продаже сыр появится позднее.