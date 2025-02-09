Кроссворд на 9 февраля 2025

Интересные факты о пицце, которые вы могли не знать:
1. Австралийские пиццерии в 1980-х годах расширили свой ассортимент, предложив «гурманские» пиццы с премиальными ингредиентами, например, с лососем и боккончини. Особенностью стали также начинки из нетрадиционного мяса, такого как кенгуру, эму и крокодил.
2. Окономияки, японский вариант пиццы, представляет собой жареную лепешку с морепродуктами (например, креветками) и овощами, обильно смазанную специальным соусом и посыпанную стружкой сушеного тунца.
3. Шоколадная пицца — десертный вариант пиццы, где шоколад используется, как основной ингредиент. Способы ее приготовления варьируются: шоколад добавляют в тесто, используют в качестве начинки или соуса. Часто готовую пиццу покрывают шоколадной пастой и дополняют фруктами, орехами, зефиром и другими кондитерскими изделиями.
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