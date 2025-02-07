В Татарстане с 15 марта возобновляют работу сельскохозяйственные ярмарки

Это решение, озвученное главой Минсельхозпрода РТ Маратом Зяббаровым на XXV съезде Ассоциации фермеров, было принято по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова.
Министерство обеспечит компенсацию расходов сельхозпроизводителей на логистику, что включает в себя доставку продукции к местам проведения ярмарок, а также компенсацию командировочных расходов.
Успех прошлогодних сельхозярмарок в Казани наглядно демонстрирует востребованность данного формата торговли. По предварительным данным, объем продаж составил 664 млн рублей. Наиболее востребованными товарами оказались мясо и овощи.
Кроме этого, на ярмарках реализуют молоко и молочные продукты, мясо птицы, яйца, мед и другие продукты пчеловодства, различные виды хлебобулочных изделий.