Скорая помощь Ленобласти столкнулась с нехваткой кадров и транспорта

«Сегодня должна была приехать бригада из Кировска — если не хватает, то обычно берут из другого района. Но она не приехала, поэтому всего 9 бригад вышли. А страдает — население. Вызовы накапливаются, стараемся хотя бы экстренные отработать, неотложка висит по несколько часов. А бывает, что и экстренные висят — диспетчеру приходится решать, куда направить в первую очередь…», — поделилась одна из фельдшеров с «47news». По словам сотрудников, оптимальное количество машин для нормального функционирования должно составлять 25−26.