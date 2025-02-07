Скорая помощь Ленобласти столкнулась с нехваткой кадров и транспорта

В последние годы скорая помощь Ленинградской области столкнулась с нехваткой медицинского персонала и транспортных средств. Ситуация во Всеволожске особенно напряженная: утром 6 февраля на дежурство заступили всего 9 бригад, что значительно ниже нормативов. Информацией поделились с «47news».
«Сегодня должна была приехать бригада из Кировска — если не хватает, то обычно берут из другого района. Но она не приехала, поэтому всего 9 бригад вышли. А страдает — население. Вызовы накапливаются, стараемся хотя бы экстренные отработать, неотложка висит по несколько часов. А бывает, что и экстренные висят — диспетчеру приходится решать, куда направить в первую очередь…», — поделилась одна из фельдшеров с «47news». По словам сотрудников, оптимальное количество машин для нормального функционирования должно составлять 25−26.
Зарплаты сотрудников скорой помощи остаются на уровне пятилетней давности, несмотря на высокую нагрузку и ответственность. Водители и фельдшеры часто вынуждены работать в условиях, когда один сотрудник закрывает несколько ставок. Это приводит к переработкам и увеличению времени ожидания помощи для пациентов. Состояние автотранспорта оставляет желать лучшего, многие машины нуждаются в срочном ремонте или замене. Последнее масштабное обновление автопарка было проведено в 2020 году, и с тех пор новые машины поступают крайне редко.
Переход скорой помощи под управление Центра медицины катастроф в 2020 году в рамках федеральной реформы также оказал влияние на работу службы. Сотрудники отмечают, что изменения в структуре управления привели к ухудшению координации и общей эффективности работы. Ситуация в скорой помощи Ленобласти требует немедленного внимания со стороны региональных властей.