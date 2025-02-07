МЧС по Башкирии предупредило о тумане и гололедице

По данным МЧС по РБ, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 3−8 м/с, по юго-востоку до 14 м/с.
Температура воздуха ночью −15, −20°, местами −8, −13°, днем −3, −8°, местами до −13°.
Туман с видимостью 500 м и менее, гололедица прогнозируются в предстоящие сутки в Башкирии.
По данным МЧС по РБ, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 3−8 м/с, по юго-востоку до 14 м/с.
Температура воздуха ночью −15, −20°, местами −8, −13°, днем −3, −8°, местами до −13°.