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МЧС по Башкирии предупредило о тумане и гололедице

Туман с видимостью 500 м и менее, гололедица прогнозируются в предстоящие сутки в Башкирии.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 82% 757 мм рт. ст. +8°
Источник: Башинформ

По данным МЧС по РБ, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 3−8 м/с, по юго-востоку до 14 м/с.

Температура воздуха ночью −15, −20°, местами −8, −13°, днем −3, −8°, местами до −13°.

МЧС