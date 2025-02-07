Военные взорвут лед в Челябинской области, чтобы ослабить паводок

В Челябинской области собираются привлечь военных для борьбы с паводком. Чтобы избежать заторов на реках, специалисты Центрального военного округа могут взорвать лед. Так уже делали в прошлые годы.
Как сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности, на Южном Урале также проверят состояние плотин перед водополицей.
— Необходимо сосредоточиться на минимизации рисков и предотвращении ЧС на гидротехнических объектах, — заявил на заседании областной Комиссии по ЧС вице-губернатор Алексей Фартыгин. — Также важно активно информировать население о мерах безопасности через все доступные каналы связи.