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Военные взорвут лед в Челябинской области, чтобы ослабить паводок

В Челябинской области проверят состояние дамб и плотин.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области собираются привлечь военных для борьбы с паводком. Чтобы избежать заторов на реках, специалисты Центрального военного округа могут взорвать лед. Так уже делали в прошлые годы.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности, на Южном Урале также проверят состояние плотин перед водополицей.

— Необходимо сосредоточиться на минимизации рисков и предотвращении ЧС на гидротехнических объектах, — заявил на заседании областной Комиссии по ЧС вице-губернатор Алексей Фартыгин. — Также важно активно информировать население о мерах безопасности через все доступные каналы связи.