Стали известные самые популярные услуги у новосибирцев

Лидером рейтинга стали маникюр и педикюр. На втором месте оказались бизнес-консультации, а на третьем — оформление, коррекция и окрашивание бровей и ресниц. В топ-5 также вошли СПА-услуги и производство и обработка оборудования. Об этом Om1 Новосибирск сообщили в пресс-службе «Авито».
«Если смотреть квартальные данные, первую строчку, как правило, занимают мастера ногтевого сервиса: маникюр и педикюр — это бьюти-рутина, на которую клиенты всегда находят время. Однако в январе этого года в лидеры самых востребованных услуг неожиданно вышли СПА-процедуры», — отметил директор направления «Авито Услуги» Александр Куроптев.
Он подчеркнул, что традиционно в январе лидируют услуги в категории «Красота и здоровье». А. Куроптев также отметил рост спроса на СПА-процедуры, связанный с новогодними праздниками, и увеличение популярности бизнес-консультаций, что отражает рост числа малых и средних предпринимателей в России.