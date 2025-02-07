Стали известные самые популярные услуги у новосибирцев

Лидером рейтинга стали маникюр и педикюр. На втором месте оказались бизнес-консультации, а на третьем — оформление, коррекция и окрашивание бровей и ресниц. В топ-5 также вошли СПА-услуги и производство и обработка оборудования. Об этом Om1 Новосибирск сообщили в пресс-службе «Авито».