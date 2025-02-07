Через суд Минздрав Башкирии заставили возместить 12-летней девочке с диабетом траты на лекарства

В башкирском городе Салавате семье через суд возместили расходы на лекарства. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
12-летней девочке с сахарным диабетом необходимы препараты и медицинские изделия, которые она должна получать в льготном порядке. Однако лекарством ребенка не обеспечили, из-за чего ее мама более полугода покупала его сама.
Прокуратура направила в суд иск на Министерство здравоохранения Башкирии и лечебное учреждение потраченные деньги об обязании своевременно и бесперебойно предоставлять девочке лекарства и медизделия, а также о взыскании потраченных денег. Инстанция удовлетворила требования, расходы семье возместили, также была выплачена моральная компенсация.
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