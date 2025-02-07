Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Через суд Минздрав Башкирии заставили возместить 12-летней девочке с диабетом траты на лекарства

В Башкирии 12-летнюю девочку с диабетом оставили без лекарств.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Салавате семье через суд возместили расходы на лекарства. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

12-летней девочке с сахарным диабетом необходимы препараты и медицинские изделия, которые она должна получать в льготном порядке. Однако лекарством ребенка не обеспечили, из-за чего ее мама более полугода покупала его сама.

Прокуратура направила в суд иск на Министерство здравоохранения Башкирии и лечебное учреждение потраченные деньги об обязании своевременно и бесперебойно предоставлять девочке лекарства и медизделия, а также о взыскании потраченных денег. Инстанция удовлетворила требования, расходы семье возместили, также была выплачена моральная компенсация.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.