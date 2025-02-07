В Новосибирске покажут фильм о легенде хоккея Андрее Тарасенко

Андрей Тарасенко ушел из жизни 11 июля 2024 года на 56-м году жизни. Он в течение 10 лет входил в тренерский штаб ХК «Сибирь», воспитал плеяду талантливых игроков, среди которых сын Андрея Тарасенко Владимир — серебряный призер чемпионата мира 2015 года и обладатель Кубка Стэнли 2019 и 2024 годов.