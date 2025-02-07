В Новосибирске покажут фильм о легенде хоккея Андрее Тарасенко

Документальный фильм, посвященный памяти легендарного хоккейного тренера Андрея Тарасенко, покажут в кинотеатре «Победа» 10 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал ХК «Сибирь».
В съемках приняли участие хоккеисты «Сибири», других клубов КХЛ, которых он тренировал, сыновья Владимир и Валентин. В 40-минутной ленте воспитанники, коллеги, друзья и партнеры рассказывают о самых ярких моментах в жизни выдающегося спортсмена, вспоминают его работу.
Премьера фильма состоится 10 февраля в 20.30. Еще один показ запланирован на 12 февраля в 19.00.
Андрей Тарасенко ушел из жизни 11 июля 2024 года на 56-м году жизни. Он в течение 10 лет входил в тренерский штаб ХК «Сибирь», воспитал плеяду талантливых игроков, среди которых сын Андрея Тарасенко Владимир — серебряный призер чемпионата мира 2015 года и обладатель Кубка Стэнли 2019 и 2024 годов.
Екатерина СОСНИНА.