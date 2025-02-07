В РФ изучат возможность переработки остатков мазута микробами

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские ученые исследуют все аспекты влияния разлива мазута на экосистему Черного моря и побережья после ЧП с танкерами. Предметом изучения станет и возможность переработки остатков нефтепродуктов микробами на береговой линии Анапы, сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Степан Калмыков, выступая с лекцией в рамках всероссийской акции «Ученые — в школы», которая проводится в стране в преддверии Дня российской науки.
«Сейчас мы видим, что пляжи уже становятся чистыми. [Дальше будет изучаться и] микробная деструкция, которая относится к медленным процессам. Поэтому нужно максимально убрать [с пляжей мазут] механически, чтобы небольшие остатки могли переработать микробы», — сказал Калмыков, указав на важность определения микробов, способных справляться с тяжелыми мазутными фракциями, а не только с сырой нефтью.
На прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Чернышенко встретился в Анапе с учеными, чьи разработки способны помочь в борьбе с экологическим бедствием. Среди представленных ими решений — роботы, поглощающие нефть и биопрепараты. Чернышенко также провел совещание по внедрению научных решений для устранения последствий ЧП, в котором приняли участие представители Минобрнауки, Минприроды, РАН, правительства Краснодарского края, НИИ и вузов.
«Там несколько направлений, по которым необходимо будет работать. Это и поиск на дне, извлечение того, что находится в воде и на побережье, а также анализ, насколько это токсично и как будет меняться токсичность, например, при нагреве. И, наконец, пятое — это то, что делать с собранным материалом. По этим направлениям сейчас ведутся работы. В большей или меньшей степени все они связаны с современными методами технологической химии», — отметил Калмыков, комментируя результаты встреч в Анапе.
Академик также отметил, что сейчас исследователи тестируют различные сорбенты и коагулянты, способствующие устранению последствий разлива.
Танкеры, перевозившие около 9,2 тыс. тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. В акватории Черного моря продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, создана правительственная комиссия для координации работ. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.
Ученые — в школы.
В пятницу в преддверии Дня российской науки в России проходит акция «Ученые — в школы», в рамках которой тысячи исследователей по всей стране читают лекции об актуальных научных задачах и влиянии открытий на повседневную жизнь людей. Акция проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий в РФ, партнерами проекта выступают всероссийский фестиваль «Наука 0+», МГУ им. М. В. Ломоносова, Минобрнауки, Минпросвещения, Российский союз ректоров, РАН, а также ряд российских НИИ и вузов.
Помимо этого, МГУ и проект «Наука 0+» в сотрудничестве с «ВКонтакте» организуют 7 февраля научно-популярный лекторий «Ученые — в школы» в онлайн-формате. В этом году лекции ведущих ученых транслируются в 11 часовых поясах страны. Подробнее о расписании выступлений можно узнать в официальном сообществе вуза во «ВКонтакте».