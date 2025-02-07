В РФ изучат возможность переработки остатков мазута микробами

«Там несколько направлений, по которым необходимо будет работать. Это и поиск на дне, извлечение того, что находится в воде и на побережье, а также анализ, насколько это токсично и как будет меняться токсичность, например, при нагреве. И, наконец, пятое — это то, что делать с собранным материалом. По этим направлениям сейчас ведутся работы. В большей или меньшей степени все они связаны с современными методами технологической химии», — отметил Калмыков, комментируя результаты встреч в Анапе.