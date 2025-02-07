Трактор загорелся во время движения на улице Богдановича в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По информации ведомства, 7 февраля, в четверг, в момент движения по улице Максима Богдановича загорелся трактор. Сотрудникам МЧС, оперативно приехавшим на место, удалось потушить возгорание. В пресс-службе отметили, что причина случившегося устанавливается.
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