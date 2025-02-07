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В Пермском крае возобновили работу две ледовые переправы

Переправы закрывали для движения транспорта по погодным условиям.

Источник: МЧС РФ

В Пермском крае с 7 февраля возобновили движение транспорта по двум ледовым переправам. Переправы закрывали по погодным условиям и для проведения восстановительных работ.

По информации краевого МЧС, ледовые переправы вновь открыли на территориях Кунгурского и Оханского округов: через Сылву — между поселком Ильича и селом Троица, через Каму — между Оханском и поселком Юго-Камский.

В Оханском округе с 1 февраля на ледовой переправе сначала ограничили грузоподъемность, а затем с 6 февраля — полностью приостановили работу. В Кунгурском округе переправа через Сылву протяженностью 250 метров перестала работать с 3 февраля, ранее ее закрывали с 5 января этого года.