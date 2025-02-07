В Пермском крае возобновили работу две ледовые переправы

В Оханском округе с 1 февраля на ледовой переправе сначала ограничили грузоподъемность, а затем с 6 февраля — полностью приостановили работу. В Кунгурском округе переправа через Сылву протяженностью 250 метров перестала работать с 3 февраля, ранее ее закрывали с 5 января этого года.