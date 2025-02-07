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Врио губернатора Ростовской области передал партию техники бойцам 150-й дивизии

Мотоциклы, детекторы и FPV-дроны передал военным врио главы Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь передал партию техники и оборудования бойцам 150-й дивизии, сообщает пресс-служба главы региона.

В часть по заявке военнослужащих были доставлены мотоциклы, квадрокоптеры, детекторы обнаружения беспилотников, FPV-дроны и станции управления ими, автомобильные радиостанции. Юрию Слюсарю выразили благодарность за поддержку.

— От властей региона и общественных организаций регулярно получаем помощь, ее никогда не бывает много. Спасибо губернатору за технику. Спасибо простым жителям за поддержку. Чувствуется, что люди с нами, — сказал боец с позывным «Кочевник».

Юрий Слюсарь пообщался с бойцами на разные темы. В том числе, врио губернатора рассказал, как попасть в программу «Время героев».

— На Дону готовятся к старту региональной программы, она должна вовлечь всех участников СВО в процессы в области. Это касается не только военного дела, но и общественной, политической жизни. Так что работы хватит всем, — отметил Юрий Слюсарь.

Также на встрече подняли тему поддержки семей участников специальной операции.

— Все вопросы фиксируем. Задача — сопровождать проблемы вручную. Сейчас могут быть нестыковки, так как многие нормативные акты пишутся с ходу. Будем разбираться с каждым случаем, — подчеркнул Юрий Слюсарь.