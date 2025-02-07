В Узбекистане для развития туризма организуют концерты зарубежных артистов

Об этом говорилось на видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, посвященном проделанной в 2024 году работе и основным задачам на 2025 год по развитию сферы услуг, сообщил пресс-секретарь главы государства.
В ходе мероприятия было отмечено, что в прошлом году в Узбекистане экспорт туристических услуг составил 3,5 млрд долларов США. Однако эти показатели не соответствуют реальным возможностям республики.
К примеру, в Малайзии и Индонезии насчитывается около 7 миллионов последователей ордена Накшбанди. Они хотят посетить наши места паломничества перед тем, как отправиться на Умру. У нас есть все условия, чтобы привезти этих туристов из Куала-Лумпура или Джакарты в Самарканд и Бухару минимум на 2 дня, а затем отправить их самолетом на Умру.
В этой связи глава Узбекистана поручил ответственным лицам запустить предназначенный для паломников из Малайзии и Индонезии туристический пакет «Умра Плюс».
Было также отмечено, что концерты, выставки или форумы будут проводится на специализированных площадках, к которым не относятся исторические жемчужины республики, такие как «Аксарай» в Шахрисабзе, «Ичан Кала» в Хиве, «Ляби Хауз» в Бухаре или парк «Янги Узбекистан» в Ташкенте.
Концерты с участием звезд зарубежной эстрады предложили организовывать в шести туристических центрах Узбекистана, что обеспечит больший приток туристов в гостиницах, ресторанах, кафе, торговых и сервисных объектах.
Для этого президент поручил чиновникам разработать программу концертов, бизнес-форумов и выставок, которая могла бы дополнительно привлечь не менее 1 миллиона туристов ежегодно.
Также, учитывая большое количество не до конца изученных исторических объектов, было поручено совместно с учеными разработать трехлетнюю программу по выявлению и восстановлению интересных и привлекательных исторических объектов.