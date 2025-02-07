В Узбекистане для развития туризма организуют концерты зарубежных артистов

К примеру, в Малайзии и Индонезии насчитывается около 7 миллионов последователей ордена Накшбанди. Они хотят посетить наши места паломничества перед тем, как отправиться на Умру. У нас есть все условия, чтобы привезти этих туристов из Куала-Лумпура или Джакарты в Самарканд и Бухару минимум на 2 дня, а затем отправить их самолетом на Умру.