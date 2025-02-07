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Аэропорт Сухума примет первый за почти 30 лет рейс из Москвы

Аэропорт Сухума в Абхазии сегодня примет рейс из московской воздушной гавани Внуково впервые за почти 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Рейс проведут в тестовом режиме, а полноценное регулярное сообщение между российской столицей и Сухумом наладят к маю.

Абхазский аэропорт был построен в 1960-е годы. Свои последние самолеты воздушная гавань приняла и отправила в 1993 году. В октябре 2024-го правительство Абхазии договорилось о реконструкции аэропорта с компанией из РФ «Инфраструктурное развитие».

6 февраля стало известно, что Россия создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии. На данные цели уже выделено 100 млн рублей. Работа фонда позволит обеспечить работой население республики.

В ноябре 2024 года в Абхазии вспыхнули протесты, которые привели к отставке президента Аслана Бжании. Их причиной стали планы парламента рассмотреть вопрос о ратификации инвестсоглашения с РФ. Оппозиция посчитала, что этот договор не отвечает интересам местных жителей.