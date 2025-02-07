Верховный суд признал законным арест ростовской судьи Елены Коблевой

Елену Коблеву обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет колонии). Уголовное дело на судью было заведено в апреле текущего года. Ее и еще трех судей заподозрили в получении крупной взятки от предпринимателя Владимира Боженко, занимающегося ловлей рыбы и ее продажей. По версии следствия, Владимир Боженко через Студенткина и Караханова передал полмиллиона рублей экс-председателю Советского районного суда Елене Коблевой за принятие судебного решения о возврате ему лодки и сетей, на которые был наложен арест азовским мировым судьей.