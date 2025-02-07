Новосибирцам рассказали про умные камеры, которые помогают находить преступников

Финансирование проекта «Безопасный город» растет с каждым годом. В 2023 году на него было выделено 1,7 миллиарда рублей, а в 2024 году — уже 1,8 миллиарда. Курирует проект Министерство цифрового развития Новосибирской области, которое адаптирует систему под нужды МВД. Количество камер, подключенных к системе, увеличилось с 2 100 в 2023 году до 4 000 в 2024 году. Они установлены не только на улицах, но и в общественном транспорте, торговых центрах, больницах, военных комиссариатах и даже храмах.