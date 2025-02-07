Новосибирцам рассказали про умные камеры, которые помогают находить преступников

Новосибирск активно движется по пути цифровизации, и одним из ключевых проектов в этой сфере стала система «Безопасный город». Эта технология, которую используют правоохранительные органы, уже доказала свою эффективность в борьбе с преступностью. Журналисты издания «Сибкрай.ru» разобрались, как она работает и какие результаты приносит.
Основу системы составляет развитая сеть видеокамер, установленных в парках, скверах, на транспортных объектах, спортивных площадках и других общественных пространствах. Видео с этих камер обрабатывается с помощью программы FindFace, которая использует нейросетевые алгоритмы для анализа данных. Запущенная в октябре 2023 года, эта система способна обрабатывать терабайты информации за считанные секунды, что значительно ускоряет процесс поиска преступников.
Масштабы системы впечатляют, а ее возможности могут вызывать ассоциации с «Большим братом» из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Однако на практике все не так страшно. Под наблюдением сотрудников полиции обычный человек оказывается редко и ненадолго. В будние дни за мониторами дежурят всего несколько операторов, а дополнительные ресурсы подключаются только в праздники или во время массовых мероприятий, когда количество дежурных увеличивается до 15−20 человек.
Главная цель системы — не слежка за обычными гражданами, а поиск нарушителей закона. Благодаря FindFace, полиция Новосибирска смогла установить и задержать более 1 200 человек за 2024 год. Среди них — пропавшие без вести, подозреваемые в преступлениях и лица, находившиеся в розыске. Более половины из этих задержанных ранее не удавалось найти годами.
До внедрения системы работа полиции была гораздо сложнее. Например, при расследовании ограблений, где не было камер, сотрудникам приходилось опрашивать очевидцев и собирать приметы на слух, что не всегда позволяло составить точный портрет преступника. Теперь же видеозаписи с камер дают четкое изображение, что значительно повышает эффективность работы.
Финансирование проекта «Безопасный город» растет с каждым годом. В 2023 году на него было выделено 1,7 миллиарда рублей, а в 2024 году — уже 1,8 миллиарда. Курирует проект Министерство цифрового развития Новосибирской области, которое адаптирует систему под нужды МВД. Количество камер, подключенных к системе, увеличилось с 2 100 в 2023 году до 4 000 в 2024 году. Они установлены не только на улицах, но и в общественном транспорте, торговых центрах, больницах, военных комиссариатах и даже храмах.
В 2025 году планируется дальнейшее развитие системы FindFace. В перспективе программа сможет распознавать не только лица, но и подозрительные ситуации: драки, бег, нахождение в запретных зонах, пересечение линий и даже падения. Это сделает Новосибирск еще более безопасным городом, где технологии работают на благо общества.