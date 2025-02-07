Омская федерация бокса вошла в число лучших в стране

Омск вошел в пятерку регионов, которые активно продвигают бокс как вид спорта в массы, организуя спортивные турниры разного уровня. Итоги работы спортивных организаций подвели в Москве на пятом Всероссийском боксерском форуме. Среди сибирских регионов также были отмечены достижения Иркутской, Кемеровской областей и Красноярского края.
Высокий уровень развития профессионального бокса в регионе во многом поддерживается благодаря партнерству Федерации бокса и Омского НПЗ, который на протяжении многих лет выступает за продвижение спортивных соревнований разного уровня, активно поддерживая любые начинания талантливых спортсменов.
Знаменитый турнир памяти Александра Малунцева, первого директора Омского НПЗ — один из наиболее ярких примеров сотрудничества спортивной общественности и предприятия. За более чем полувековую историю, с 1968 года, эти соревнования превратились в престижный турнир. Благодаря системной поддержке ОНПЗ в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть», соревнования перешли из статуса любительских в статус профессиональных. С 2022 года он приравнен к окружным турнирам, а его победители теперь автоматически проходят на всероссийские соревнования.
«Получить такое признание на федеральном уровне — большая честь для нас, — отмечает Кирилл Подольский, президент областной Федерации бокса. — Турнир памяти Малунцева стал по-настоящему знаковым событием для сибирских боксеров. Стабильная поддержка Омского НПЗ позволила не только поднять престиж соревнований, но и создать полноценную систему развития бокса, которая работает далеко за пределами региона».
Турнир памяти Александра Малунцева — яркий пример преемственности поколений. За 55 лет он стал не просто спортивным событием, а настоящей визитной карточкой региона. Компания ОНПЗ является не просто спонсором турнира.
«Поддержка спорта — одно из ключевых направлений социальной политики нашего предприятия, — подчеркивает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. — Мы не просто финансируем отдельные мероприятия, а выстраиваем целую систему развития молодых талантов. Турнир памяти Александра Малунцева занимает в этой системе особое место. За последние годы мы вместе с Федерацией бокса создали соревнования такого уровня, что теперь они открывают спортсменам дорогу на федеральную арену».
Поддержка спортивных проектов для Омского НПЗ — это часть долгосрочной стратегии развития региона. Предприятие целенаправленно инвестирует в спортивные инициативы, чтобы создать новые возможности для молодежи и поддержать сложившиеся годами традиции. Программа социальных инвестиций «Родные города» помогает поддержать лучшие инициативы омичей в разных сферах.