Омская федерация бокса вошла в число лучших в стране

Знаменитый турнир памяти Александра Малунцева, первого директора Омского НПЗ — один из наиболее ярких примеров сотрудничества спортивной общественности и предприятия. За более чем полувековую историю, с 1968 года, эти соревнования превратились в престижный турнир. Благодаря системной поддержке ОНПЗ в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть», соревнования перешли из статуса любительских в статус профессиональных. С 2022 года он приравнен к окружным турнирам, а его победители теперь автоматически проходят на всероссийские соревнования.