В Сеченовке представили напечатанную на биопринтере барабанную перепонку

«Терапия с помощью БМКП (биомедицинские клеточные продукты — прим. ТАСС) эффективна там, где традиционные методы могут оказаться бесполезны. Так, сегодня не существует способов полностью избавиться от рубцов на голосовых складках, вернуть к изначальному состоянию перфорированную барабанную перепонку или восстановить удаленные в ходе операций ткани полости носа. Хирургические методы способны решить проблему лишь частично. Применение БМКП же позволяет заново нарастить утраченную ткань и при этом свести к минимуму травматичность операции и возможные риски осложнений», — уточнили там.