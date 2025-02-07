В Сеченовке представили напечатанную на биопринтере барабанную перепонку

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко дал старт производству на базе университета биомедицинских клеточных продуктов для индивидуального применения. Ученые представили напечатанную на биопринтере барабанную перепонку, передает корреспондент ТАСС.
«Мы сегодня здесь, в научно-технологическом парке биомедицины, открываем производство биомедицинских клеточных продуктов. В первую очередь мы нацелены на пациентов по отоларингологии, для нашей клиники ЛОР-болезней это первый продукт, такой как барабанная перепонка. Кроме этого, есть биопродукты, которые применяются при различных операциях на перегородке носа», — сказал Глыбочко.
Он отметил, что представленная барабанная перепонка, напечатанная с помощью биопринтера, дает возможность полностью функционально восстановить слух пациенту. По его словам, в дальнейшем ученые планируют формировать такие клеточные биомедицинские продукты для дерматологии, онкологии, кардиологии и травматологии.
По данным пресс-службы университета, после завершения регистрационных мероприятий врачи профильной клиники будут готовы назначать инновационную терапию для восстановления голосовых складок, барабанной перепонки и структур полости носа.
«Терапия с помощью БМКП (биомедицинские клеточные продукты — прим. ТАСС) эффективна там, где традиционные методы могут оказаться бесполезны. Так, сегодня не существует способов полностью избавиться от рубцов на голосовых складках, вернуть к изначальному состоянию перфорированную барабанную перепонку или восстановить удаленные в ходе операций ткани полости носа. Хирургические методы способны решить проблему лишь частично. Применение БМКП же позволяет заново нарастить утраченную ткань и при этом свести к минимуму травматичность операции и возможные риски осложнений», — уточнили там.