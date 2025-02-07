В Екатеринбурге водителей проверяют на правила перевозки детей-пассажиров. Об этом сообщили в Госавтоинспекции уральской столицы.
— Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров регулярно проводят рейдовые мероприятия, направленные на пресечение нарушений, связанных с перевозкой детей с нарушением требований ПДД, — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
Проверки будут проходить рядом с детскими садами и образовательными организациями. Полицейские будут проводить беседы с родителями и рассказывать о правильном выборе детского удерживающего устройства.
Напоминается, что за отсутствие детского кресла предусмотрено наказание по части третей статьи 12.23 КоАП РФ, за которую предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей. Ремень безопасности и кресло могут уберечь ребенка от серьезных травм при столкновении.