В Екатеринбурге водителей проверяют на правила перевозки детей

Напоминается, что за отсутствие детского кресла предусмотрено наказание по части третей статьи 12.23 КоАП РФ, за которую предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей. Ремень безопасности и кресло могут уберечь ребенка от серьезных травм при столкновении.