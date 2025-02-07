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В Екатеринбурге водителей проверяют на правила перевозки детей

В Екатеринбурге автоинспекторы проверяют водителей на правила перевозки детей-пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге водителей проверяют на правила перевозки детей-пассажиров. Об этом сообщили в Госавтоинспекции уральской столицы.

— Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров регулярно проводят рейдовые мероприятия, направленные на пресечение нарушений, связанных с перевозкой детей с нарушением требований ПДД, — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Проверки будут проходить рядом с детскими садами и образовательными организациями. Полицейские будут проводить беседы с родителями и рассказывать о правильном выборе детского удерживающего устройства.

Напоминается, что за отсутствие детского кресла предусмотрено наказание по части третей статьи 12.23 КоАП РФ, за которую предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей. Ремень безопасности и кресло могут уберечь ребенка от серьезных травм при столкновении.

ГИБДД