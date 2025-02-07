В Омской области сократилось число детей-сирот

Согласно представленным данным, в 2024 году в регионе наблюдается снижение числа детей-сирот. По сравнению с 2023 годом, их количество уменьшилось на 16,8%. Более 500 детей получили возможность воспитываться в семьях: через опеку, попечительство, приемные семьи или возврат к родным. На начало 2025 года в региональной базе данных осталось 481 ребенок, что на 11,5% меньше, чем в предыдущем году.