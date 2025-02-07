В Омской области сократилось число детей-сирот

На недавней стратегической сессии обсуждались меры, направленные на снижение числа детей, которые остаются без родительского попечения. В мероприятии приняли участие ключевые представители власти, включая министра образования Ольгу Степанову и заместителя председателя правительства Ивана Колесника. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Омской области.
Заместитель председателя правительства отметил, что защита интересов детства и поддержка семей с детьми остаются важными приоритетами для государства. По его словам, задача заключается в том, чтобы сделать так, чтобы каждый ребенок воспитывался в родной семье или с близкими родственниками, что поможет избежать социальных сирот.
Согласно представленным данным, в 2024 году в регионе наблюдается снижение числа детей-сирот. По сравнению с 2023 годом, их количество уменьшилось на 16,8%. Более 500 детей получили возможность воспитываться в семьях: через опеку, попечительство, приемные семьи или возврат к родным. На начало 2025 года в региональной базе данных осталось 481 ребенок, что на 11,5% меньше, чем в предыдущем году.
Министр образования Ольга Степанова подчеркнула важность создания безопасного и счастливого детства. Она отметила, что основными задачами остаются поддержка семей в трудных ситуациях и улучшение условий для детей, оставшихся без попечения родителей. Принятые на сессии решения помогут разработать новые мероприятия по улучшению работы органов, занимающихся защитой прав детей.
В результате обсуждений были определены шаги для повышения эффективности работы систем, направленных на защиту интересов детей в регионе, что должно способствовать дальнейшему снижению числа детей-сирот и улучшению их жизненных условий.