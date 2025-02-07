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Почувствовал себя самостоятельным: у 4-летнего уфимского мальчика в прямой кишке обнаружили инородный предмет

В Уфе у 4-летнего ребенка в прямой кишке застрял тюбик микроклизмы.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 6 февраля, в Уфе ребенка в прямой кишке обнаружили инородный предмет. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала главный врач городской детской клинической больницы № 17 Дилара Шагиева.

В хирургическое отделение учреждения накануне поступил четырехлетний мальчик с тюбиком микроклизмы в прямой кишке. По словам родителей, малыш почувствовал себя самостоятельным и решил провести процедуру, которую ранее делала ему мама.

Хирурги благополучно извлекли инородное тело, и состояние ребенка улучшилось.

— Заботьтесь о безопасности своих детей и уделяйте внимание их действиям. Это поможет избежать серьезных проблем и сохранить здоровье ваших любимых малышей, — заявила Шагиева.

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