На Балтийской косе приступили к восстановлению искусственной авандюны. Подрядчик приведёт в порядок самые повреждённые участки. Об этом сообщается на официальной странице «Балтберегозащиты» «ВКонтакте».
«Сейчас ведутся подготовительные работы, подрядчик начал завозить камень и строительную технику», — говорится в публикации.
Работы выполнит компания «Пава». Подрядчику предстоит уложить каменную наброску и геотекстиль, также необходимо провести другие работы. Стоимость восстановления авандюны оценили в 45,3 миллиона рублей. Заказчиком выступает ГБУ КО «Балтберегозащита». Работы необходимо выполнить до 30 мая 2025 года.
Искусственные укрепления на Балткосе пострадали после зимних штормов в конце 2023-го и в начале 2024 года. Тогда из-за стихии размыло пляж в районе Западного форта. Волны вместе с наносами из кусков кирпича, камней и бетонных элементов повредили северную часть искусственной авандюны. Кроме того, пострадали геобэги, которые частично нависали над пляжем. При этом прорыва и подтопления посёлков не произошло.
«Для повышения устойчивости искусственной авандюны к повреждениям фронтальная часть конструкции в этом году будет укреплена крупногабаритным камнем, который полностью исключит разрыв мешков “геобэг” в будущем, — сообщали в “Балтберегозащите”.