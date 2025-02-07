Воронежский Маршакфест поменял Дежурного по фестивалю

Маршакфест, десятый сезон которого пройдет в Воронеже с 22 по 30 марта, поменял Дежурного по фестивалю. Вместо артиста Камерного театра Камиля Тукаева общаться с детворой между спектаклями будет актер Воронежского ТЮЗа Ярослав Козлов. Он предстанет перед зрителями в образе «Рассеянного с улицы Бассейной».
— Мне дали интересную роль — в течение недели будут представлять участников фестиваля зрителям, после спектаклей награждать их дипломами. Буду отвечать за праздничное настроение, общаться с ребятами на книжной ярмарке, — рассказал Ярослав Козлов. — Образ Рассеянного с улицы Бассейной мне очень близок, уже приходилось его примерять на себя в 2019 году, тогда он очень полюбился детям. Буду ходить в разных интересных нарядах и огромных башмаках.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, худруком Маршакфеста назначили главрежа Воронежского ТЮЗа Максима Иванова. В десятом форуме будут участвовать 9 театров. Полную программу мы скоро опубликуем.