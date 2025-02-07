Воронежский Маршакфест поменял Дежурного по фестивалю

— Мне дали интересную роль — в течение недели будут представлять участников фестиваля зрителям, после спектаклей награждать их дипломами. Буду отвечать за праздничное настроение, общаться с ребятами на книжной ярмарке, — рассказал Ярослав Козлов. — Образ Рассеянного с улицы Бассейной мне очень близок, уже приходилось его примерять на себя в 2019 году, тогда он очень полюбился детям. Буду ходить в разных интересных нарядах и огромных башмаках.