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С улиц Ростова вывезли 1,5 тысячи кубометров снега, ведется обработка от наледи

В уборке Ростова-на-Дону задействовали 700 уборщиков и 143 спецмашины.

Источник: Комсомольская правда

С улиц Ростова-на-Дону вывезли 1502 кубометра снега, к 7 часам утра 7 февраля было израсходовано 475 тонн противогололедных материалов. Об этом в соцсетях сообщает администрация донской столицы.

По данным властей, в уборке города задействовали 700 уборщиков и 143 спецмашины. В ночь с 6 на 7 февраля дежурство техники было организовано в 41 точке.

Сейчас работы продолжаются. Также проводится обработка дорог и аллей от наледи, снежные массы собирают и увозят.

Напомним, на предстоящих выходных в Ростовской области ожидаются изморозь, гололедица и мороз до −15 градусов.