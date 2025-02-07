Власти Калининграда одобрили вырубку на Каштановой аллее

Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111002:47. Порубочный билет выдан компании «Престиж Строй» 4 февраля 2025 года и действует до 25 декабря 2027-го. Сносу подлежат клёны, липы, берёзы, яблони, сливы и другие деревья. Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 13 деревьев и пяти кустарников на том же земельном участке. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 591 264 рубля.