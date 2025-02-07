Крым переходит к маловодному периоду — гидрологи

По словам доктора технических наук, профессора Ильи Николенко, фактическое наполнение водохранилищ естественного стока в Крыму к началу февраля составляет 125 млн кубометров. Это чуть более половины общего объема.
«За январь, который был достаточно сухим, наполнение всех водохранилищ составило всего 2,5 миллиона», — отметил Николенко.
Для сравнения он привел показатели прошлого года, когда на начало февраля в водохранилищах было 218 млн кубометров, а приток за январь составил 5 млн кубов.
«А многолетние тенденции такие, что в 1998 году был максимальный объем наполнения — 224 млн кубов, то есть почти 90%. Средний показатель — 148 млн к февралю, и за январь 10 млн притоков. Мы явно видим, что переходим от средневодного периода к маловодному», — прокомментировал Николенко.
Директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский отметил, что тенденцию уже можно наблюдать на примере каждого водохранилища Республики Крым и Севастополя.
Так, в трех водохранилищах, которые питают Симферополь, к февралю накопилось 38 млн кубометров воды, тогда как в прошлом году было 65 миллионов.
За минувший январь в Аянское водохранилище поступило 811 тысяч кубов, в Симферопольское — 1 млн 284 тысяч кубов, а в Партизанское — 660 тысяч кубов. Для сравнения в 2024 году эти показатели были, соответственно: 4 миллиона, 8,4 миллиона и 10 миллионов кубометров, уточнил Копачевский.
Объем водохранилищ, питающих Ялту, к началу февраля составил 25 млн кубов — в прошлом году это было 34 млн, добавил Николенко.
Самая же характерная ситуация, по его словам, наблюдается в Севастополе, где объем наполнения Чернореченского водохранилища на данный момент 29 млн кубов. В 2024 году воды здесь было 59 миллионов кубов, то есть в два раза больше.
«Вроде бы снежок сейчас, а снег — наша благодать, и это нам, естественно, поможет. Но о том, что есть тенденция к снижению притоков, и мы входим в более засушливый период, это однозначно наблюдается. И в ближайшие 2−3 года мы будем эту засуху ощущать все больше», — сказал Копачевский.
При этом беспокойств, что вододефицит в Крыму наступит в 2025 году, нет, добавил он.
«По таким городам, как Симферополь, мы не ожидаем проблем с водоснабжением, тем более, что у него есть подземные источники. Но в целом водный ресурс цикличный, и необходимо вести прогнозные наблюдения и увязывать это с развитием Крыма», -заключил эксперт.