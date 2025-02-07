Крым переходит к маловодному периоду — гидрологи

«Вроде бы снежок сейчас, а снег — наша благодать, и это нам, естественно, поможет. Но о том, что есть тенденция к снижению притоков, и мы входим в более засушливый период, это однозначно наблюдается. И в ближайшие 2−3 года мы будем эту засуху ощущать все больше», — сказал Копачевский.