Главе УКС Башкирии Инне Иксановой снова продлили меру пресечения, но смягчили ряд запретов

Советский районный суд Уфы продлил на два месяца меру пресечения главе Управления капитального строительства Башкирии Инне Иксановой. До 12 апреля чиновнице будут запрещены определенные действия. Об этом со ссылкой на пресс-службу инстанции сообщило издание «РБК Уфа».
Но в то же время суд изменил ряд запретов. Иксановой теперь можно пользоваться средствами связи и интернетом. Также ей продлили время, на которое она может покидать дом: раньше с 22:00 до 06:00, сейчас — с 22:30 до 06:00. А вот запрет на общение с участниками уголовного процесса все еще в силе.
Напомним, Инну Иксанову обвиняют в злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для медицинских учреждений Башкирии на сумму в 57 миллионов рублей. Следствие считает, что чиновница заключила контракты на поставку аппаратов УЗИ, которые оказались контрафактными.
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