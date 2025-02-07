Главе УКС Башкирии Инне Иксановой снова продлили меру пресечения, но смягчили ряд запретов

Но в то же время суд изменил ряд запретов. Иксановой теперь можно пользоваться средствами связи и интернетом. Также ей продлили время, на которое она может покидать дом: раньше с 22:00 до 06:00, сейчас — с 22:30 до 06:00. А вот запрет на общение с участниками уголовного процесса все еще в силе.