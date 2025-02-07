Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главе УКС Башкирии Инне Иксановой снова продлили меру пресечения, но смягчили ряд запретов

Начальнице УКС Башкирии разрешили пользоваться интернетом.
Источник: Комсомольская правда

Советский районный суд Уфы продлил на два месяца меру пресечения главе Управления капитального строительства Башкирии Инне Иксановой. До 12 апреля чиновнице будут запрещены определенные действия. Об этом со ссылкой на пресс-службу инстанции сообщило издание «РБК Уфа».

Но в то же время суд изменил ряд запретов. Иксановой теперь можно пользоваться средствами связи и интернетом. Также ей продлили время, на которое она может покидать дом: раньше с 22:00 до 06:00, сейчас — с 22:30 до 06:00. А вот запрет на общение с участниками уголовного процесса все еще в силе.

Напомним, Инну Иксанову обвиняют в злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для медицинских учреждений Башкирии на сумму в 57 миллионов рублей. Следствие считает, что чиновница заключила контракты на поставку аппаратов УЗИ, которые оказались контрафактными.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.