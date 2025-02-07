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В Набережных Челнах суд закрыл кабинет УЗИ из-за плитки на стенах

Это противоречит санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Роспотребнадзора Татарстана провели плановую проверку частного кабинета УЗИ в Набережных Челнах, который числится за ООО «Дентал Форте Элит». В ходе нее было выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации подобных помещений. В частности, стены кабинета оказались покрыты керамической плиткой.

«Были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности кабинета», — сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.

В итоге по предоставленным управлением материалам проверки городской суд постановил закрыть кабинет УЗИ на 30 суток. Это время дается, чтобы владелец смог устранить все выявленные нарушения. Сейчас же кабинет опечатан.