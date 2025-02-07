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В Уфе восстановили наружное освещение на нескольких улицах

Наружное освещение на проспекте Дружбы народов, развязке с Затонским шоссе и одном из его участков успешно восстановлено. Об этом информирует мэрия Уфы.

Источник: Мэрия Уфы

Известно, что ранее здесь во время земляных работ повредило электросетевой кабель, отчего также возник сбой светофоров.

«Команда “Уфагорсвета” быстро восстановила работу светофоров, однако наружное освещение потребовало значительно больше времени и усилий. Специалисты провели тщательную инспекцию аварийного участка и приняли решение о полной замене повреждённого кабеля длиной 300 м, чтобы повысить надежность электроснабжения и наружного освещения. Процесс включает несколько этапов и требует соблюдения технологий: копку траншеи, подготовку и укладку кабеля, монтаж муфт и восстановление высоковольтной линии. Систему наружного освещения восстановили в кратчайшие сроки, и фонари работают в штатном режиме с вечера 6 февраля, обеспечивая безопасность и комфорт передвижения по трассе», — прокомментировали в городской администрации.