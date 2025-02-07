В Уфе восстановили наружное освещение на нескольких улицах

«Команда “Уфагорсвета” быстро восстановила работу светофоров, однако наружное освещение потребовало значительно больше времени и усилий. Специалисты провели тщательную инспекцию аварийного участка и приняли решение о полной замене повреждённого кабеля длиной 300 м, чтобы повысить надежность электроснабжения и наружного освещения. Процесс включает несколько этапов и требует соблюдения технологий: копку траншеи, подготовку и укладку кабеля, монтаж муфт и восстановление высоковольтной линии. Систему наружного освещения восстановили в кратчайшие сроки, и фонари работают в штатном режиме с вечера 6 февраля, обеспечивая безопасность и комфорт передвижения по трассе», — прокомментировали в городской администрации.