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Состоялась встреча главы Башкирии и президента Беларуси

Хабиров встретился в Минске с Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 февраля, во Дворец Независимости в Минске состоялась встреча главы Башкирии Радия Хабирова и президента Беларуси Александра Лукашенко.

— Очень хорошо, предметно поговорили. Будем развивать башкирско-белорусские отношения, — заявили руководитель региона.

Напомним, вчера 6 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров вместе с командой приехал в Беларусь. Делегация прибыла в соседнее государство для обсуждения новых проектов.

— Актуализируем нашу дорожную карту, посмотрим ряд производств. Обязательно будем обсуждать совместные проекты в сфере культуры, туризма, — поведал Хабиров.

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