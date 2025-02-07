Состоялась встреча главы Башкирии и президента Беларуси

Сегодня, 7 февраля, во Дворец Независимости в Минске состоялась встреча главы Башкирии Радия Хабирова и президента Беларуси Александра Лукашенко.
— Очень хорошо, предметно поговорили. Будем развивать башкирско-белорусские отношения, — заявили руководитель региона.
Напомним, вчера 6 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров вместе с командой приехал в Беларусь. Делегация прибыла в соседнее государство для обсуждения новых проектов.
— Актуализируем нашу дорожную карту, посмотрим ряд производств. Обязательно будем обсуждать совместные проекты в сфере культуры, туризма, — поведал Хабиров.
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