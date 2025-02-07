Подборка оригинальных подарков для мужчин и девушек на День святого Валентина

День святого Валентина — это праздник любви, романтики и нежных чувств. В эту дату хочется порадовать любимого человека чем-то особенным. Как выбрать презент так, чтобы он запомнился и передал всю силу чувств, разобралась «Газета.Ru» и составила списки подарков на 14 февраля, которые подойдут девушкам и парням.
Как выбрать романтичный подарок на 14 февраля.
Чтобы избежать банальностей и разочарований при выборе подарка на День святого Валентина, важно учитывать интересы и стиль жизни своей второй половинки. Менеджер по продукту бренда домашнего текстиля и товаров для дома Madame Coco Рада Нерадова рекомендует перед походом в магазин проанализировать, что действительно нравится вашему избраннику или избраннице.
«Любитель кофе оценит хорошую кофемашину или изящную кофейную пару. Фанату фитнеса пригодится массажный пистолет, а ценителю качественного отдыха — стильная и вместительная косметичка для спа-процедур. А если ваш партнер обожает уют, обратите внимание на мягкие домашние мелочи: воздушный плед, роскошный банный халат или шелковую пижаму», — рекомендует Рада Нерадова.
Универсальные полезные подарки.
В этой категории презентов Рада Нерадова рекомендует обратить внимание на несколько позиций, которые порадуют как парня, так и девушку:
* Робот-пылесос. Избавит вторую половинку от рутины и сбережет ее бесценное время.
Уникальные сюрпризы.
Если на Валентинов день хочется подарить по-настоящему личный подарок, Рада Нерадова советует сделать акцент на персонализированных вещах:
* Гравировка на украшении. Эта деталь сделает подарок эксклюзивным.
При этом эксперт советует избегать слишком универсальных и «дежурных» подарков.
Подарки-эмоции на Валентинов день.
Основатель сервиса подарков-приключений Мария Глубокова в День всех влюбленных советует выбирать подарки-эмоции.
«День святого Валентина — не самый главный и ответственный праздник в нашей стране для влюбленных. Это больше некое напоминание и повод провести время вместе, сделать друг для друга что-то романтичное, проявить свою любовь», — отметила она.
Эксперт выделила три важные категории.
Общие эмоции.
«Когда вы вместе отправляетесь за новыми впечатлениями, делаете друг друга счастливыми и оставляете этот момент в своих сердцах — такой подарок запомнится на всю жизнь», — отмечает Мария Глубокова.
Варианты подарков-эмоций:
* Урок парных танцев. Например, бачата, сальса или аргентинское танго. Любой из них поможет еще сильней разжечь страсть и укрепить чувства.
Совместный экстрим.
Эту категорию подарков Мария Глубокова советует выбирать парам, которым не хватает эмоций и драйва.
Варианты экстремальных подарков:
* поездка на снегоходах или квадроциклах,
Подарки на долгую память.
Эта категория подарков — максимально личная и вещественная. Она останется на память и будет радовать своего обладателя долгие годы:
* Парные толстовки. Можно сделать очень уютные толстовки с личными надписями, а потом организовать совместную фотосессию.
Атмосферные подарки.
Директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов советует при выборе подарков ко Дню святого Валентина учитывать не только предпочтения партнера, но и атмосферу, которую вы хотите создать.
Для девушки отличным выбором станут подарки, которые добавят в ее жизнь романтики и комфорта. Это могут быть:
* свечи с мягкими ароматами — способны наполнить пространство уютом и как никогда лучше подойдут к свиданию на 14 февраля,
Для парня Максим Кирьянов советует выбирать подарки, которые не только порадуют его, но и станут полезным аксессуаром в повседневной жизни. Это могут быть:
* стильные и практичные кружки с любовным посланием,
Эксперт рекомендует помнить, что День святого Валентина — праздник не только романтических пар, но и тех, кто хочет подарить друг другу моменты радости и заботы. Для создания по-настоящему волшебной атмосферы Максим Кирьянов советует выбирать подарки, которые передадут ваши чувства и подчеркнут важность времени, проведенного вместе.
В свою очередь, Рада Нерадова советует не забывать о подаче подарка.
«Красиво упакованный презент с теплыми словами в открытке выглядит в разы приятнее. А неожиданный романтический жест — завтрак в постель, ароматизированные свечи, расставленные по комнате, или записка с признанием в кармане — сделает день еще более запоминающимся. Ведь главное — это не вещи, а эмоции, которые мы дарим друг другу», — резюмировала эксперт.