Подборка оригинальных подарков для мужчин и девушек на День святого Валентина

это праздник любви, романтики и нежных чувств. В эту дату хочется порадовать любимого человека чем-то особенным. Как выбрать презент так, чтобы он запомнился и передал всю силу чувств, разобралась «Газета.Ru» и составила списки подарков на 14 февраля, которые подойдут девушкам и парням.

Источник: Газета.Ру

День святого Валентина — это праздник любви, романтики и нежных чувств. В эту дату хочется порадовать любимого человека чем-то особенным. Как выбрать презент так, чтобы он запомнился и передал всю силу чувств, разобралась «Газета.Ru» и составила списки подарков на 14 февраля, которые подойдут девушкам и парням.

Как выбрать романтичный подарок на 14 февраля.

Чтобы избежать банальностей и разочарований при выборе подарка на День святого Валентина, важно учитывать интересы и стиль жизни своей второй половинки. Менеджер по продукту бренда домашнего текстиля и товаров для дома Madame Coco Рада Нерадова рекомендует перед походом в магазин проанализировать, что действительно нравится вашему избраннику или избраннице.

«Любитель кофе оценит хорошую кофемашину или изящную кофейную пару. Фанату фитнеса пригодится массажный пистолет, а ценителю качественного отдыха — стильная и вместительная косметичка для спа-процедур. А если ваш партнер обожает уют, обратите внимание на мягкие домашние мелочи: воздушный плед, роскошный банный халат или шелковую пижаму», — рекомендует Рада Нерадова.

Универсальные полезные подарки.

В этой категории презентов Рада Нерадова рекомендует обратить внимание на несколько позиций, которые порадуют как парня, так и девушку:

* Робот-пылесос. Избавит вторую половинку от рутины и сбережет ее бесценное время.



* Беспроводная колонка. Создаст дома уютную, гармоничную атмосферу, поможет расслабиться.



* Красивая или необычная кухонная утварь. Чтобы бы вы ни выбрали — от элегантного сервиза до стильного подноса для завтрака в постель — будьте уверены, этот вид подарка оценят. Особенно он порадует любителей гастрономических удовольствий.



* Качественный текстиль. Этот вариант оценят любители роскоши. Рада Нерадова советует выбирать постельное белье из натуральных материалов, декоративные подушки или уютный комплект для спальни в нежных оттенках.

Уникальные сюрпризы.

Если на Валентинов день хочется подарить по-настоящему личный подарок, Рада Нерадова советует сделать акцент на персонализированных вещах:

* Гравировка на украшении. Эта деталь сделает подарок эксклюзивным.



* Фотокнига. Поможет сохранить счастливые моменты на память.



* Именной текстиль. Халаты, полотенца, наволочки с вышивкой, уютный свитер с забавной надписью, понятной только двоим, согреют даже в самый ненастный день.

При этом эксперт советует избегать слишком универсальных и «дежурных» подарков.

Подарки-эмоции на Валентинов день.

Основатель сервиса подарков-приключений Мария Глубокова в День всех влюбленных советует выбирать подарки-эмоции.

«День святого Валентина — не самый главный и ответственный праздник в нашей стране для влюбленных. Это больше некое напоминание и повод провести время вместе, сделать друг для друга что-то романтичное, проявить свою любовь», — отметила она.

Эксперт выделила три важные категории.

Общие эмоции.

«Когда вы вместе отправляетесь за новыми впечатлениями, делаете друг друга счастливыми и оставляете этот момент в своих сердцах — такой подарок запомнится на всю жизнь», — отмечает Мария Глубокова.

Варианты подарков-эмоций:

* Урок парных танцев. Например, бачата, сальса или аргентинское танго. Любой из них поможет еще сильней разжечь страсть и укрепить чувства.



* Свидание в гончарной мастерской. Тем, кто ищет романтики, Мария Глубокова советует продублировать отрывок из фильма «Привидение». В гончарной мастерской пара работает вместе, ей помогает мастер. Парень и девушка создают сосуды, чашки или тарелки, которые потом можно забрать домой.



* Мастер-класс в ювелирной мастерской. На таком свидании можно самостоятельно сделать кольца или подвески из драгоценных металлов. Такой подарок недешев, но запомнится на всю жизнь. Его даже можно передать детям и внукам.



* Арома-свидание. На таких свиданиях пара делает друг для друга парфюм или создает аромат сразу для двоих. Совместные духи — очень романтичный и личный презент.



* Ужин в темноте. Гурманам Мария Глубокова советует сходить в Валентинов день на ужин в темноте. Приготовьтесь дегустировать блюда, абсолютно ничего не видя. Эксперт отмечает, что отключая зрение, мы лучше чувствуем вкус, ведь обостряются все вкусовые рецепторы. Такой подарок обязательно запомнится вашей половинке.



* Чайная церемония. А вот ценителям чая можно подарить традиционную китайскую чайную церемонию. Дегустировать напиток под приятную музыку в аутентичной обстановке — хороший вариант релакса для двоих.

Совместный экстрим.

Эту категорию подарков Мария Глубокова советует выбирать парам, которым не хватает эмоций и драйва.

Варианты экстремальных подарков:

* поездка на снегоходах или квадроциклах,



* картинг,



* полет на воздушном шаре,



* прыжок с парашютом,



* дайвинг с фотосессией под водой.

Подарки на долгую память.

Эта категория подарков — максимально личная и вещественная. Она останется на память и будет радовать своего обладателя долгие годы:

* Парные толстовки. Можно сделать очень уютные толстовки с личными надписями, а потом организовать совместную фотосессию.



* Зонт в форме сердца. Подарок, который напомнит о том, что пора готовиться к лету и бывать на воздухе. С таким зонтом можно устраивать фотосессии, да и гулять под ним вдвоем очень приятно.



* Совместный шарж. Закажите у художника совместный шарж. Можно попросить добавить туда особенные атрибуты, которые важны вашей паре, учесть какие-то смешные моменты.



* Видеоклип. Смонтируйте мини-фильм из нарезок совместных видео. Это будет очень трогательным подарком.

Атмосферные подарки.

Директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов советует при выборе подарков ко Дню святого Валентина учитывать не только предпочтения партнера, но и атмосферу, которую вы хотите создать.

Для девушки отличным выбором станут подарки, которые добавят в ее жизнь романтики и комфорта. Это могут быть:

* свечи с мягкими ароматами — способны наполнить пространство уютом и как никогда лучше подойдут к свиданию на 14 февраля,



* ваза с красивыми цветами — отличный подарок на все времена,



* посуда с флоральными мотивами — создаст атмосферу весеннего тепла,



* необычный аромадиффузор — тут важно учесть, какие ароматы нравятся вашей избраннице,



* дорогие сладости — оригинальные конфеты всегда актуальны. Можно выбрать шоколад ручной работы, орехи или ягоды в разноцветной глазури.

Для парня Максим Кирьянов советует выбирать подарки, которые не только порадуют его, но и станут полезным аксессуаром в повседневной жизни. Это могут быть:

* стильные и практичные кружки с любовным посланием,



* оригинальные настольные лампы, которые будут не только красиво освещать пространство, но и служить ярким элементом декора,



* оригинальные органайзеры для рабочего стола. Такие подарки подходят для тех, кто ценит удобство, эстетику и практичность.

Эксперт рекомендует помнить, что День святого Валентина — праздник не только романтических пар, но и тех, кто хочет подарить друг другу моменты радости и заботы. Для создания по-настоящему волшебной атмосферы Максим Кирьянов советует выбирать подарки, которые передадут ваши чувства и подчеркнут важность времени, проведенного вместе.

В свою очередь, Рада Нерадова советует не забывать о подаче подарка.