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В зоне СВО погиб бывший прессовщик омского завода Станислав Дмитриев

С 2023 года Дмитриев был командиром танкового взвода.

Источник: Комсомольская правда

В ходе специальной военной операции погиб омич Станислав Дмитриев. Об этом сообщила пресс-служба регионального оператора «Магнит».

Станислав Дмитриев в 2000 году окончил Омский танковый инженерный институт имени Маршала Советского Союза Кошевого П. К. В 2019 году устроился прессовщиком на омский завод по обработке ТКО.

«Коллеги и руководство высоко ценили и уважали его. Станислав Владимирович отправился на фронт по зову сердца. В 2023 году он подписал контракт и ушел защищать Родину в должности командира танкового взвода в танковой роте», — рассказали в компании.

Коллеги Станислава Дмитриева отзываются о нем как о жизнерадостном, искреннем, скромном и добром человеке.

Редакция «КП Омск» выражает соболезнования семье и близким Станислава Дмитриева.