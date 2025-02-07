В зоне СВО погиб бывший прессовщик омского завода Станислав Дмитриев

В ходе специальной военной операции погиб омич Станислав Дмитриев. Об этом сообщила пресс-служба регионального оператора «Магнит».
Станислав Дмитриев в 2000 году окончил Омский танковый инженерный институт имени Маршала Советского Союза Кошевого П. К. В 2019 году устроился прессовщиком на омский завод по обработке ТКО.
«Коллеги и руководство высоко ценили и уважали его. Станислав Владимирович отправился на фронт по зову сердца. В 2023 году он подписал контракт и ушел защищать Родину в должности командира танкового взвода в танковой роте», — рассказали в компании.
Коллеги Станислава Дмитриева отзываются о нем как о жизнерадостном, искреннем, скромном и добром человеке.
Редакция «КП Омск» выражает соболезнования семье и близким Станислава Дмитриева.