Апелляцию экс-председателя Советского суда Ростова отклонили в Верховном суде РФ

Апелляцию экс-председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону об изменении меры пресечения отклонили в Верховном суде РФ. Об этом сообщает портал РАПСИ со ссылкой на пресс-службу инстанции, в которой рассматривалось обращение.
Известно, что жалобу на решение об аресте изучали дважды, в первой инстанции и в апелляции. Новый судебный отказ уже вступил в силу.
Напомним, подозреваемая возглавляла Советский районный суд Ростова-на-Дону до ноября 2023 года, а сейчас она проходит по делу о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Изначально арест экс-судьи согласовали по решению Высшей квалификационной коллегии судей России, заключение под стражу утвердили в июле 2024 года.
Добавим, ранее экс-председатель Ростовского облсуда не смогла добиться восстановления статуса судьи.