Апелляцию экс-председателя Советского суда Ростова отклонили в Верховном суде РФ

Напомним, подозреваемая возглавляла Советский районный суд Ростова-на-Дону до ноября 2023 года, а сейчас она проходит по делу о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Изначально арест экс-судьи согласовали по решению Высшей квалификационной коллегии судей России, заключение под стражу утвердили в июле 2024 года.