У 25-летнего жителя Башкирии разорвалась почка из-за падения со сноуборда. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Бригада скорой помощи доставила пациента в приемное отделение Дюртюлинской центральной районной больницы с сильными болями в пояснице и головокружением. В результате обследования специалисты выявили все признаки закрытой травмы почки. Такое состояние крайне опасно для жизни и требует экстренной операции.
У молодого человека было массивное кровотечение, но хирургической бригаде удалось его остановить. В больнице на такие случаи всегда есть запас эритроцитарной массы и плазмы всех групп крови, что позволяет быстро справляться с кровопотерей. На десятый день после операции парня выписали домой.
Сотрудники Минздрава рекомендуют любителям активного отдыха в зимний сезон помнить о необходимости соблюдения техники безопасности.
— Рекомендуется использовать защитное снаряжение, включая шлемы и защиту для суставов, а также соблюдать правила катания на склонах. Кроме того, перед выходом на склон стоит критически оценить свой уровень физической подготовки. Это поможет избежать травм и обеспечит безопасность не только вам, но и окружающим, — заявили в ведомстве.
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