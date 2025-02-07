У 25-летнего жителя Башкирии разорвалась почка из-за падения со сноуборда

У молодого человека было массивное кровотечение, но хирургической бригаде удалось его остановить. В больнице на такие случаи всегда есть запас эритроцитарной массы и плазмы всех групп крови, что позволяет быстро справляться с кровопотерей. На десятый день после операции парня выписали домой.