Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У 25-летнего жителя Башкирии разорвалась почка из-за падения со сноуборда

Врачи Дюртюлинской больницы спасли сноубордиста с разрывом почки.

Источник: Комсомольская правда

У 25-летнего жителя Башкирии разорвалась почка из-за падения со сноуборда. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Бригада скорой помощи доставила пациента в приемное отделение Дюртюлинской центральной районной больницы с сильными болями в пояснице и головокружением. В результате обследования специалисты выявили все признаки закрытой травмы почки. Такое состояние крайне опасно для жизни и требует экстренной операции.

У молодого человека было массивное кровотечение, но хирургической бригаде удалось его остановить. В больнице на такие случаи всегда есть запас эритроцитарной массы и плазмы всех групп крови, что позволяет быстро справляться с кровопотерей. На десятый день после операции парня выписали домой.

Сотрудники Минздрава рекомендуют любителям активного отдыха в зимний сезон помнить о необходимости соблюдения техники безопасности.

— Рекомендуется использовать защитное снаряжение, включая шлемы и защиту для суставов, а также соблюдать правила катания на склонах. Кроме того, перед выходом на склон стоит критически оценить свой уровень физической подготовки. Это поможет избежать травм и обеспечит безопасность не только вам, но и окружающим, — заявили в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.