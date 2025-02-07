Дыбка степная, млечник мэра и птеригоневрон почтисидячий — что внесут в новое издание Красной книги РТ

В новое издание Красной книги Татарстана, которое планируется выпустить в этом году, включат редкие виды мхов, насекомых и грибов. Живые организмы были найдены специалистами КФУ в ходе экспедиции.
При определении о включении в Красную книгу видов учитываются их численность и распространенность предпочитаемых условий местообитания. Так, среди насекомых были обнаружены: кузнечик — дыбка степная (самый крупный в Евразии, занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы), жуки — бронзовка большая и красотел пахучий.
Специалисты КФУ обнаружили грибы млечник мэра, ксерулу скромную, а также новые для Татарстана виды — гигрофор дубравный, гигроцибе дубовая, энтолома тончайшая и другие.
На экспедиции также выявили два вида мхов: птеригоневрон почтисидячий и фонтиналис гипновидный, сообщает пресс-служба КФУ.
Красные книги субъектов РФ — официальный документ в области охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов. Издания должны обновляться не реже одного раза в 10 лет.
При составлении четвертого издания Красной книги РТ ученые КФУ выполняют инвентаризацию биоразнообразия муниципальных районов и проводят ревизию списков охраняемых видов.