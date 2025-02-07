Дыбка степная, млечник мэра и птеригоневрон почтисидячий — что внесут в новое издание Красной книги РТ

При определении о включении в Красную книгу видов учитываются их численность и распространенность предпочитаемых условий местообитания. Так, среди насекомых были обнаружены: кузнечик — дыбка степная (самый крупный в Евразии, занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы), жуки — бронзовка большая и красотел пахучий.