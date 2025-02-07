Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дыбка степная, млечник мэра и птеригоневрон почтисидячий — что внесут в новое издание Красной книги РТ

Живые организмы обнаружены специалистами КФУ.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В новое издание Красной книги Татарстана, которое планируется выпустить в этом году, включат редкие виды мхов, насекомых и грибов. Живые организмы были найдены специалистами КФУ в ходе экспедиции.

При определении о включении в Красную книгу видов учитываются их численность и распространенность предпочитаемых условий местообитания. Так, среди насекомых были обнаружены: кузнечик — дыбка степная (самый крупный в Евразии, занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы), жуки — бронзовка большая и красотел пахучий.

Специалисты КФУ обнаружили грибы млечник мэра, ксерулу скромную, а также новые для Татарстана виды — гигрофор дубравный, гигроцибе дубовая, энтолома тончайшая и другие.

На экспедиции также выявили два вида мхов: птеригоневрон почтисидячий и фонтиналис гипновидный, сообщает пресс-служба КФУ.

Красные книги субъектов РФ — официальный документ в области охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов. Издания должны обновляться не реже одного раза в 10 лет.

При составлении четвертого издания Красной книги РТ ученые КФУ выполняют инвентаризацию биоразнообразия муниципальных районов и проводят ревизию списков охраняемых видов.

флора и фауна