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182 ребенка вернутся в обновленную после капремонта школу в Бурети

Здесь обучаются ребята из соседних деревень Быргазова, Шарагун и Грязная.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Школа вновь открыла двери для учащихся после капремонта в Боханском районе. В деревне Буреть учатся дети из соседних Быргазова, Шарагуна и Грязной. Всего за парту вновь сядут 182 ребенка.

Чтобы привести здание в порядок, понадобилось около 113 млн рублей, 10 из них ушли на покупку оборудования и мебели. 18 учебных кабинетов оборудованы современными демонстрационными материалами, интерактивной техникой. В школе установлены новые системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, открыт медицинский кабинет.

Напомним, шестилетнюю девочку из Владивостока с весом 15 кило спасли хирурги в Иркутске.