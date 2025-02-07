182 ребенка вернутся в обновленную после капремонта школу в Бурети

Школа вновь открыла двери для учащихся после капремонта в Боханском районе. В деревне Буреть учатся дети из соседних Быргазова, Шарагуна и Грязной. Всего за парту вновь сядут 182 ребенка.
Чтобы привести здание в порядок, понадобилось около 113 млн рублей, 10 из них ушли на покупку оборудования и мебели. 18 учебных кабинетов оборудованы современными демонстрационными материалами, интерактивной техникой. В школе установлены новые системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, открыт медицинский кабинет.
Напомним, шестилетнюю девочку из Владивостока с весом 15 кило спасли хирурги в Иркутске.