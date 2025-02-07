182 ребенка вернутся в обновленную после капремонта школу в Бурети

Чтобы привести здание в порядок, понадобилось около 113 млн рублей, 10 из них ушли на покупку оборудования и мебели. 18 учебных кабинетов оборудованы современными демонстрационными материалами, интерактивной техникой. В школе установлены новые системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, открыт медицинский кабинет.