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Врачи РКБ сделали жительнице Татарстана три операции за раз

Врачи республиканской клинической больницы Татарстана за один раз сделали несколько операций 39-летней пациентке.

Источник: ИА Татар-информ

Врачи удалили 8-сантимитровый миоматозный узел, 5-сантиметровую кисту, исправили двурогую матку — патология, при которой матка разделена на две части, к низу соединяющихся в единую полость — и удалили аппендицит.

Причем, воспаленный аппендикс акушеры-гинекологи обнаружили во время операции, пригласили абдоминальных хирургов.

«Через те же проколы, через которые делались гинекологические операции, абдоминальные хирурги удалили аппендикс. Все оперативное вмешательство заняло полтора часа», — рассказали в пресс-службе РКБ Татарстана.

Сейчас пациентка в палате, потихоньку готовится к выписке.

медицина