«Нужно делать так, чтобы не нарушали»: в Омске обсудили новые правила благоустройства и уборки территорий

Сегодня в Омске на большой пресс-конференции с журналистами представители власти, бизнеса и управляющих компаний обсудили новые правила благоустройства. С 1 марта 2025 года будут внесены поправки в действующие нормы очистки придомовой территории, а также площадок, которые непосредственно граничат с точками торговли предпринимателей.
Всего будет внесено более 20 новшеств, которые так или иначе будут способствовать поддержанию чистоты и порядка на улицах Омска. Документ был пересмотрен по поручению мэра Омска Сергея Шелеста.
Главное изменение, которое коснется каждого собственника — обязательная к уборке площадь. В соответствии с новой редакцией правил благоустройства, с 1 марта собственники нежилых зданий обязаны проводить уборку 20-метровой прилегающей территории (вместо 10-метровой, как это было раньше). А для торговых точек, где расположены два и более юрлица, это расстояние увеличено до 50 метров.
Фото: Сергей Сапоцкий.
Как рассказал директор департамента контроля администрации города Омска Марк Рогозин, решение во многом было обусловлено существующей практикой, когда зачастую предприниматели относились к своей работе недобросовестно. Да и в адрес УК, особенно в период снегопадов, было много нареканий.
«Что касается управляющих компаний и ТСЖ. Здесь сделали акцент на необходимость своевременной уборки снега, его оперативного вывоза с прилегающих территорий. Раньше этот срок составлял 10 дней, сейчас мы даем два дня. За это время дворники должны очистить или обработать противогололедными препаратами территории, в том числе тротуары», — рассказал директор департамента контроля администрации города Омска Марк Рогозин.
Сторону бизнеса отразил президент Омского областного Союза предпринимателей, депутат Омского городского Совета Илья Николин. По его мнению, к вопросу нужно подходить рационально: где стоит применять жесткие санкции, а где можно ограничиться предупреждением.
Фото: Сергей Сапоцкий.
Он также высказал мнение о необходимости увеличивать финансирование городского управления дорожного хозяйства и благоустройства — как для приобретения техники, так и для расширения кадрового состава. В снегопады найти снегоуборочную машину, — нереально, пояснил он.
«Время покажет, как со всем этим нам справляться. Тем более увеличилось налоговое бремя, плюс многих нас ждет маркировка товаров, еще колоссальные затраты, ну и ситуация вокруг нашей страны. Карающий такой механизм все-таки должен быть разумным. Ну, надеюсь, что будем работать в этом направлении, как-то сглаживать ситуацию», — высказал свое мнение Илья Николин.
Алексей Русавский, депутат Омского городского Совета, генеральный директор ООО «УК Жилищник-3», в целом поддержал инициативу и отметил, что на рядовых граждан финансовое бремя не ляжет. И это несмотря на то, что нужно будет пересматривать нагрузку на дворников, соответственно, вырастет и зарплата для таких специалистов.
Фото: Сергей Сапоцкий.
Директор управляющей компании посетовал, что основная проблема как раз нехватка людей.
«Самый проблемный вопрос у нас — нехватка дворников. Мы понимаем, что если снег не убирать, возле МКД весной будет затопление, поэтому убираем оперативно, и для управляющих компаний изменение сроков уборки снега с десяти до двух дней не имеет значения. Так же точно убираем снег до усовершенствованного покрытия. Хотя теперь будет можно просто посыпать противогололедными препаратами. Жители жалуются, если посыпать “пескосолянкой” — это все идет в дома и им неудобно, поэтому продолжим убирать так, как просят жители», — добавил Алексей Русавский.
За последний год предприятиям разных форм собственности за ненадлежащую уборку было выписано несколько тысяч предписаний. Большая часть из них устранены. Но главный вывод такой — чистота города зависит от добросовестности жителей. Иначе придется расплачиваться временем и деньгами.