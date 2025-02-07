«Нужно делать так, чтобы не нарушали»: в Омске обсудили новые правила благоустройства и уборки территорий

«Самый проблемный вопрос у нас — нехватка дворников. Мы понимаем, что если снег не убирать, возле МКД весной будет затопление, поэтому убираем оперативно, и для управляющих компаний изменение сроков уборки снега с десяти до двух дней не имеет значения. Так же точно убираем снег до усовершенствованного покрытия. Хотя теперь будет можно просто посыпать противогололедными препаратами. Жители жалуются, если посыпать “пескосолянкой” — это все идет в дома и им неудобно, поэтому продолжим убирать так, как просят жители», — добавил Алексей Русавский.