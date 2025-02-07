В этом году в Москве приведут в порядок 19 водоемов

Специалисты очистят дно от иловых отложений, при необходимости углубят пруды, отремонтируют береговые полосы и выполнят гидроизоляцию. На финальном этапе создадут участки биоплато с водной растительностью — она замедлит зарастание водоемов в теплое время года. Территории рядом благоустроят.