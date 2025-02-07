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В этом году в Москве приведут в порядок 19 водоемов

Среди них Нижний и Верхний Кузьминские пруды, два Кунцевских пруда, Верхний Люблинский пруд, Малый Воронинский пруд и водоем в парке 50-летия Октября.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства проведут реабилитацию 19 столичных прудов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды. Они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реабилитации», — рассказал Петр Бирюков.

Так, в порядок приведут Нижний и Верхний Кузьминские пруды, два Кунцевских пруда, Верхний Люблинский пруд, Малый Воронинский пруд и водоем в парке 50-летия Октября.

Специалисты очистят дно от иловых отложений, при необходимости углубят пруды, отремонтируют береговые полосы и выполнят гидроизоляцию. На финальном этапе создадут участки биоплато с водной растительностью — она замедлит зарастание водоемов в теплое время года. Территории рядом благоустроят.

Перечень водоемов, которые необходимо привести в порядок, формируют ежегодно на основе многолетнего анализа их состояния, динамики водного и экологического баланса. При этом обязательно учитываются пожелания москвичей.

экология