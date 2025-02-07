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111 из 207 поваленных деревьев убрали в Ростове-на-Дону

За три дня в Ростове рухнули 207 деревьев, убрано уже около половины.

Источник: Комсомольская правда

111 из 207 поваленных деревьев убрали с улиц Ростова-на-Дону в третий день после прошедшего снегопада. Обновленную информацию предоставили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Больше всего падений деревьев произошло в Октябрьском районе, там зафиксировали 51 случай. В Советском районе рухнули 48 случаев, в Ворошиловском районе — 43.

— Все поступившие от ростовчан жалобы отработаны. Уборка продолжается. Спасатели работают в усиленном режиме, — прокомментировали в управлении по делам ГО и ЧС.

Напомним, также с улиц донской столицы вывезли 1,5 тысячи кубометров снега, было израсходовано 475 тонн противогололедных материалов. Задействовали 700 уборщиков и 143 спецмашины.