Квантовая теория допускает нарушения второго закона термодинамики

«Мы показали, что квантовая теория никак не зависит от второго начала термодинамики. Иными словами, она может свободно нарушать данный закон, так как она понятия не имеет о его существовании. Однако при этом, и это самое удивительное, любой квантовый процесс можно реализовать и без нарушения второго начала. Для этого достаточно добавить большое число систем, которые уравновесят термодинамический баланс», — пояснил профессор Университета Нагойи Франческо Бушеми, чьи слова приводит пресс-служба вуза.